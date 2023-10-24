الاقتصاد

النفط ينتعش.. و«برنت» عند 90.53 دولار للبرميل

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتعش.. و«برنت» عند 90.53 دولار للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا، الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر اليوم السابق، مع استمرار قلق المستثمرين من أن الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين قد تتصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً في المنطقة المصدرة للنفط، ما قد يُحدث اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، بما يعادل 0.8%، إلى 90.53 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً، أو 0.8%، إلى 86.20 دولار للبرميل.
وهبط الخامان القياسيان أكثر من 2% ، أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تعطل الإمدادات.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس، أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين. (رويترز)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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