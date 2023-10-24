أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في سعر الذهب بالسوق المصري اليوم الثلاثاء، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في مصر 2495 جنيها للجرام مع استمرار التطورات في سوق الذهب العالمي.

عيار 21 يسجل 2495 جنيها.

عيار 18 يسجل 2434 جنيها.

الجنيه الذهب 19920جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب مطلع تداولات اليوم الثلاثاء بمقدار 7 دولارات قبل أن يتقلص هذا الارتفاع وقت كتابة التقرير ليسيطر التذبذب على تحركاته حالياً، يأتي هذا التماسك في أسعار الذهب في ظل الدعم من تراجع عوائد السندات الأمريكية بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار لأدنى مستوياته في شهر، حيث يظل الذهب يحتفظ بدعم من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وتتداول أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند المستوى 1967 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن انخفضت لأدنى مستوى يوم أمس عند 1964 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 5 أشهر يوم الجمعة الماضية عند المستوى 1997 دولار للأونصة.

التوترات في منطقة الشرق الأوسط مستمرة مع قيام الكيان المحتل بعمليات قذف مستمرة لقطاع غزة، وهو الأمر الذي وفر دعم كبير لأسعار الذهب في الأسواق العالمية كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.

ومن جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4.802% حيث استمر الانخفاض في السندات لثلاث جلسات متتالية وذلك على الرغم من تسجيل أعلى مستوى منذ 16 عام يوم أمس فوق المستوى 5%.

الفترة الحالية استطاع الذهب أن يتغلب على التأثير السلبي لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما اتضح خلال الأسبوعين الماضيين التي ارتفع فيهما الذهب بنسبة 9% تقريباً في الوقت الذي سجلت عوائد السندات مستويات قياسية أيضاً، يرجع هذا إلى اعتماد الذهب بشكل أساسي على الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.