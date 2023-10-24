شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 90.53 دولار لخام برنت و86.20 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 90.53 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.20 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق المال والأعمال والنفط عالمياً حالة من الارتباك مع تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلى فى قطاع غزة منذ انطلاق أحداث طوفان الأقصى.

فقد انتعشت أسعار النفط وسط غموض بشأن الحرب فى غزة، وذلك فى التعاملات المبكرة فى آسيا اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر اليوم السابق، مع استمرار قلق المستثمرين من أن الحرب في غزة قد تتصاعد إلى صراع أوسع نطاقاً فى المنطقة المصدرة للنفط مما قد يُحدث اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وبحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتا، بما يعادل 0.8%، إلى 90.53 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا، أو 0.8%، إلى 86.20 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان أكثر من 2% أمس الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء الصراع، وهو ما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تعطل الإمدادات.

وأظهر استطلاع أولي أجرته "رويترز" أمس أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وأُجري الاستطلاع قبل صدور تقارير من مجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية، المقرر صدورها في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وإدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.