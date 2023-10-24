شكرا لقرائتكم خبر عن كيونت تحتفل بمرور 25 عامًا وتطلق مجموعة من المنتجات الجديدة وتجدد التزامها بالاستدامة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت كيونت، المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية، بذكرى مرور 25 عامًا من نجاحها من خلال إقامة مؤتمرين مميزين في بينانج، ماليزيا، حيث شكل هذا الحدث البارز فرصة استثنائية جمعت بين أكثر من 20,000 مشارك من أكثر من 20 دولة، بما في ذلك مصر، خلال شهر سبتمبر.

استمر المؤتمران لمدة خمسة أيام، وقدما منصة قيمة لعملاء كيونت وموزعيها لتعميق معرفتهم بالمنتجات، والتفاعل مع خبراء الشركة، واستعراض منتجاتها بطريقة ديناميكية. شمل الحدث أيضًا جلسات تدريبية تهدف إلى تطوير الأعمال التجارية، فضلاً عن فرص للتعلم من تجار ناجحين واستفادة من معرفتهم في هذا القطاع. كما تميزت الفعاليات بمشاركة نجوم بوليوود وعروض فنية من فنانين عالميين لإضفاء مزيد من الحيوية على الأجواء.

تماشياً مع التزام الشركة بتعزيز نمط حياة صحي وتقليل تأثيرها البيئي، قامت شركة كيونت بإطلاق منتجين مميزين خلال المؤتمرات الاحتفالية. أولاً، منتج HomePure Nova مع Cartridge Pi-Plus – يعد إصدار محسن من نظام ترشيح المياه ذو المراحل التسعة الأكثر مبيعًا في الشركة ويقوم بتحسين الترطيب وزيادة فوائد مضادات الأكسدة في مياه الشرب. بالإضافة إلى مجموعة ساعات Bernhard H Mayer OMNI -مجموعة جديدة من الساعات السويسرية المصنوعة من مواد صديقةللبيئة والتي حصلت على شهادة LEED (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، مما يدل على تناغم الرفاهية والاستدامة.

مالو كالوزا، الرئيس التنفيذي لشركة كيونت، أكدت: "نحن فخورون بالبيئة المُمكنة التي نكونها، مرتكزة على مؤسسة RYTHM – "ارتقِ بنفسك لمساعدة البشرية". وبينما نحتفل بهذه المناسبة الهامة، نلقي أيضًا نظرة إلى المستقبل المليء بالوعد والإمكانات من خلال التزامنا بالابتكار والاستدامة وبناء المجتمع العالمي".

كما أضافت: "شركة كيونت مستعدة للتكيف والازدهار في مجال الصحة ونمط الحياة، حيث تقدم فرص لا مثيل لها في ريادة الأعمال وتطوير الذات للأفراد في جميع أنحاء العالم. وها هي بداية جديدة من تأثير الحياة بشكل إيجابي وتعزيز الصحة الشاملة بينما نستمر في هذه الرحلة معًا".

توافق شركة كيونت ممارستها مع مبادئها في مؤسسة RYTHM من خلال إثبات الالتزام بالاستدامة. وتؤمن الشركة بتنمية المياه المستدامة اللتي تلعب دورًا هاما في مؤتمرات القضايا العالمية المتعلقة بالمياه، وظهر ذلك بشكل خاص في مصر.

في عام 2020 و2021، قامت شركة كيونت بتقديم دعمها الرئيسي للمنتدى العربي للمياه الذي نظمه المجلس العربي للمياه، وهي منظمة غير هادفة للربح مقرها مصر. يركز المجلس العربي للمياه على زيادة الوعي بتحديات إدارة موارد المياه وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة العالم العربي.

هذا وقد قدمت شركة كيونت دعمها لأسبوع القاهرة للمياه لمدة أربع سنوات متتالية خلال الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، قدّمت الشركة مبادراتها في مجال الاستدامة، بما في ذلك نظام الترشيح المياه HomePure الابتكاري. هذا الحدث، الذي يعد منصة إعدادية حاسمة لاجتماع الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 27) وأحد أهم المنتديات الوطنية في مصر، قد قدم لشركة كيونت فرصة للتفاعل مع صناع القرار ذوي التأثير. وفي هذا السياق، قامت كيونت بتشجيع حماسي لاتخاذ تدابير تتعلق بتحديات المناخ والمياه في الشرق الأوسط، مؤكدة على الحاجة للوصول إلى حلول مبتكرة.

وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، قامت شركة كيونت بالتعاون مع مؤسسة فيرى نايل، وهى المبادرة الأولى من نوعها، لتطهير مياه نهر النيل من المخلفات البلاستيكية، هذا وقد تم إطلاق هذه الحملة لتطهير جزء من مياه نهر النيل من النفايات البلاستيكية بجزيرة القرصاية.

وقامت شركة كيونت أيضًا بتنفيذ العديد من المبادرات البيئية خلال المؤتمرات بهدف تقليل البصمة الكربونية. ابتداءً من الشراكة مع البائعين الملتزمين بالمسؤولية البيئية لإنشاء اماكن العرض، والتخلص من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، وتقليل المواد المطبوعة من خلال بدائل رقمية مثل رموز الاستجابة السريعة (QR Codes)، إلى توزيع المشتريات في أكياس قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، فكان كل جانب في الحدث يعكس الالتزام بالاستدامة. بالإضافة إلي مكان انعقاد المؤتمرات، مركز Setia SPICE للمؤتمرات في بينانج، هو أول مركز مؤتمرات مدعوم بالطاقة الشمسية في العالم ومعتمد من مؤشر البناء الأخضر. وقد نفذ المركز أيضًا مبادرات مثل تعبئة المياه الشرب في المرافق، فصل النفايات، واستخدام الأمطار لدعم أهدافه في تحقيق صافي صفر الأثر البيئي.