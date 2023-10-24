شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوروبى لإعادة الإعمار" يوافق على عضوية بنين وكوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المساهمون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على طلبي بنين وكوت ديفوار للانضمام إلى هذا البنك المتعددة الأطراف.

كانت سلطات بنين وكوت ديفوار قد تقدمت بطلبات للحصول على عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في يوليو وأغسطس 2023، على التوالي.

ووافق مجلس محافظي البنك الآن على المرحلة الأولى من عملية العضوية، وسيتعين على البلدين تلبية بعض المتطلبات الأخيرة لما قبل العضوية قبل استكمال هذه العملية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة المحافظين في الاجتماع السنوي للبنك لعام 2023 في سمرقند على تعديل النظام الأساسي للبنك لتمكينه من توسيع عملياته بشكل محدود وتدريجي في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق.

وطلبت بنين وكوت ديفوار أيضًا الحصول على الخدمات المالية والاستشارية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهي طلبات سيعالجها البنك بمجرد دخول التعديلات القانونية حيز التنفيذ.

وقالت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو: "يسعدنا جدًا أن نرحب ببنين وكوت ديفوار كأحدث أعضائنا، ونتطلع إلى أن تصبحا دولتين يعمل فيهما البنك أيضًا قريبًا.. ويعكس ذلك الأهداف الاستراتيجية لمساهمينا فيما يتعلق بإفريقيا جنوب الصحراء والقيمة التي يمكن للبنك تقديمها هناك.. وسيكون هدفنا بالشراكة مع شركاء دوليين آخرين هو المساعدة في إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص في تلك البلدان، وخلق فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة".