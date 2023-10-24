شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة دبي» تعرِّف الشركات العالمية إلى قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

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نجحت «غرفة دبي العالمية» - إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة «غرف دبي»، في تنسيق أكثر من 350 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات الأغذية والمشروبات في دبي ونظرائها من المشاركين في معرض أنوجا للأغذية بألمانيا، أكبر معرض تجاري لقطاع الأغذية والمشروبات في العالم.

جاء ذلك خلال بعثة تجارية قادتها الغرفة ضمت ممثلين عن 13 شركة متخصصة بمجال الأغذية والمشروبات في دبي، للمشاركة في المعرض الذي نظم مؤخراً تحت شعار «النمو المستدام» في مدينة كولونيا الألمانية وجمع تحت مظلته قرابة 140 ألف زائر من 200 دولة و7900 عارض من 118 دولة.

ويندرج تنظيم هذه البعثة التجارية في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي أطلقتها غرفة دبي العالمية، بهدف تحفيز التوسع الدولي لأعضائها نحو أسواق جديدة مختارة، والترويج لدبي مركزاً استثمارياً عالمياً مزدهراً.

توسع كبير

قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعكس مشاركتنا، التزامنا بمساعدة الشركات في دبي على اكتساب شهرة دولية، وهي جزء من أولوياتنا الاستراتيجية بدعم توسع الأعمال، وتعزيز العلاقات التجارية بين دبي والأسواق العالمية. وقد وفرت هذه المشاركة لأعضائنا منصة للاجتماع مع موزعي الأغذية وتجار التجزئة وكبار التجار العالميين في قطاع الأغذية، ومواكبة أحدث وأهم التوجهات الحالية في صناعة المواد الغذائية، فضلاً عن التعرّف إلى الابتكارات القائمة على التكنولوجيا لأنظمة الغذاء المستدامة».

وأضاف لوتاه: «شهد قطاع الأغذية والمشروبات توسعاً كبيراً في دبي، ويمتلك إمكانات هائلة للنمو في المستقبل. وتفتح المشاركة في مثل هذه الفعاليات باباً للاستفادة من فرص النمو على مستوى العالم. وتلتزم غرف دبي بدعم جهود أعضائها للتوسع نحو الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية حول العالم. ونحرص دوماً على تقديم التوجيهات والرؤى الاستراتيجية التي تساعد الأعضاء على دخول أسواق جديدة ومضاعفة فرص النجاح فيها».

وتتيح مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» للشركات التي يقع مقرها في دبي للانضمام إلى المعارض الترويجية العالمية بغية الحصول على تجارب مباشرة في مناطق جديدة، وتوسيع نطاق حضور الشركات في الأسواق ذات الأولوية. وتدعم هذه الجهود خطة دبي للتجارة الخارجية التي تستهدف رفع حجم التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026 تماشياً مع خطة دبي الخمسية، فضلاً عن دعم خطط الغرفة بمساعدة 100 شركة محلية على توسيع نطاق حضورها العالمي بحلول نهاية عام 2024.