شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولي يحذّر من أضرار اقتصادية خطيرة للحرب في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الثلاثاء، من أنّ «الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، يمكن أنّ توجه ضربة خطيرة للتنمية الاقتصادية العالمية»، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.

وقال بانغا في مؤتمر للمستثمرين في السعودية: «إنّه يعتقد أن ما حدث مؤخراً في إسرائيل وغزة سيكون تأثيره في التنمية الاقتصادية أكثر خطورة». وأضاف: «أعتقد أننا أمام منعطف خطير جداً».

وكان بانغا يتحدث أمام الدورة السابعة لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، وهو تجمع سنوي انطلق الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام، ويعرف أيضاً باسم «دافوس في الصحراء».

وقال منظمون: «إنّ الاجتماع يضم أكثر من ستة آلاف مندوب مسجل وسيشهد مشاركة رؤساء أبرز البنوك العالمية ورؤساء كوريا الجنوبية وكينيا ورواندا».

وقال: «مع قيام البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية في محاولة لإبطاء التضخم، تتكيف الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم مع هذا الواقع الجديد. وكانت هذه أسرع زيادة في أسعار الفائدة منذ أوائل الثمانينات وتسببت في اضطرابات كبيرة وغير متوقعة».

ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بأنه «حتى في بيئة أسعار فائدة مرتفعة يمكننا أن نرى تسارعاً في النمو والإنتاجية». (أ.ف.ب)