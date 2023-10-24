شكرا لقرائتكم خبر عن تباين إغلاق أسهم الإمارات.. وسوق دبي يوقف مسلسل التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح سوق دبي في تسجيل جلسة خضراء، وارتفع المؤشر 0.31% إلى 3741.51 نقطة، بسيولة 335,97 مليون درهم. وفيما ارتفع سهم إعمار العقارية 1.2% إلى 6.35 درهم، تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 2.4% إلى 15.9 درهم. وارتفع كل من دبي الإسلامي 0.19% إلى 5.2 درهم، وديوا 0.4% إلى 2.3 درهم.

وفي أبوظبي، تراجع مؤشر السوق (FADGI) 0.03% عند الإغلاق إلى 9272.62 نقطة بعدما كان مرتفعاً طوال ساعات التداول.

سوق دبي +0.31%

3741.51 نقطة

الارتفاع

الإمارات ريم 11.67%

أمان 6.36%

سلامة 6.27%

إعمار للتطوير 4.22%

التراجع

دبي الوطنية للتأمين 8.42%

الفردوس 3.21%

الإمارات دبي الوطني 1.84%

الوطنية للتأمينات 1.67%

سوق أبوظبي -0.03%

9272.62 نقطة

الارتفاع

بالمز 12.2%

الشارقة للأسمنت 4.83%

إيزي ليس 4.30%

ألفا ظبي 1.67%

التراجع

تكافل -9.52%

فودكو -6.47%

رأس الخيمة للأسمنت 5.93%

بلدكو 2.79%