شكرا لقرائتكم خبر عن تباين إغلاق أسهم الإمارات.. وسوق دبي يوقف مسلسل التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
نجح سوق دبي في تسجيل جلسة خضراء، وارتفع المؤشر 0.31% إلى 3741.51 نقطة، بسيولة 335,97 مليون درهم. وفيما ارتفع سهم إعمار العقارية 1.2% إلى 6.35 درهم، تراجع سهم الإمارات دبي الوطني 2.4% إلى 15.9 درهم. وارتفع كل من دبي الإسلامي 0.19% إلى 5.2 درهم، وديوا 0.4% إلى 2.3 درهم.
وفي أبوظبي، تراجع مؤشر السوق (FADGI) 0.03% عند الإغلاق إلى 9272.62 نقطة بعدما كان مرتفعاً طوال ساعات التداول.
سوق دبي +0.31%
3741.51 نقطة
الارتفاع
الإمارات ريم 11.67%
أمان 6.36%
سلامة 6.27%
إعمار للتطوير 4.22%
التراجع
دبي الوطنية للتأمين 8.42%
الفردوس 3.21%
الإمارات دبي الوطني 1.84%
الوطنية للتأمينات 1.67%
سوق أبوظبي -0.03%
9272.62 نقطة
الارتفاع
بالمز 12.2%
الشارقة للأسمنت 4.83%
إيزي ليس 4.30%
ألفا ظبي 1.67%
التراجع
تكافل -9.52%
فودكو -6.47%
رأس الخيمة للأسمنت 5.93%
بلدكو 2.79%