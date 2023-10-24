شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليار دولار مبيعات «كوكا كولا» في 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «كوكا كولا» إيرادات بلغت 11.91 مليار دولار خلال الربع الثالث 2023، وهي أعلى من توقعات محللي وول ستريت عند 11.44 مليار دولار. وسجلت الشركة ربحية للسهم بلغت 71 سنتاً، مقابل 69 سنتاً متوقعة.

وانخفضت أسهم شركة المشروبات العملاقة بنسبة 15% هذا العام، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى حوالي 234 مليار دولار. وتتعرض الأسهم لضغوط حيث يشعر المستثمرون بالقلق بشأن التحديات القصيرة والطويلة الأجل التي تواجهها شركة كوكا كولا.

ومثل العديد من الشركات، قامت شركة «كوكا كولا» برفع أسعار منتجاتها، مما دفع بعض المستهلكين إلى الذهاب نحو خيارات أرخص من العلامات التجارية بدلاً من ذلك.

في حين قامت شركة كوكا كولا بتحويل محفظتها في السنوات الأخيرة لتشمل عددًا أقل من المشروبات السكرية، إلا أن علامتها التجارية التي تحمل الاسم نفسه وغيرها من المشروبات الغازية لا تزال مهمة لصافي مبيعات الشركة.

وبالنسبة لعام 2023، تتوقع شركة كوكا كولا نموًا مماثلاً في أرباح السهم المعدلة بنسبة 5% إلى 6%، ونمو الإيرادات العضوية بنسبة 8% إلى 9%.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.5% في تداول ما قبل السوق. (وكالات)