شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد يفتتح فرع بنك الاستثمار في «سيتي سنتر الزاهية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار، ظهر الثلاثاء الفرع الجديد لبنك الاستثمار وذلك في مركز سيتي سنتر الزاهية. وتفضل سموه فور وصوله بالضغط على زر تدشين الفرع الجديد ليطلع بعدها على ما يضمه من مكاتب وأجهزة تقدم الخدمة من خلالها لكافة المتعاملين على مدى الفترتين الصباحية والمسائية.

وتعرف سموه على الخدمات المصرفية المتنوعة التي تقدم في الفرع مثل طلبات الحصول على القروض، والتسهيلات المصرفية، والودائع الثابتة، وفتح حسابات مصرفية، وخدمات تحويل الأموال وغيرها.

وسيسهم الفرع الجديد من خلال خدماته المتنوعة في دعم جهود البنك لتحقيق أهدافه في أن يكون رائداً في تجربة المتعاملين والخدمات المصرفية وتلبية كافة الاحتياجات من الخدمات المتنوعة.

ويتزامن الافتتاح مع النمو المتسارع للبنك وذلك نتيجة لتبنيه حلولاً مصرفية متكاملة للخدمات التي تقدم للأفراد والشركات باستخدام أنظمة حديثة ورقمية متطورة تعزز من الابتكار وأتمتة العمليات.

وتلقى سموه في ختام الافتتاح هدية تذكارية من بنك الاستثمار تقديراً لتفضله بافتتاح الفرع، كما التقط سموه الصور التذكارية مع أعضاء مجلس إدارة البنك والإدارة التنفيذية.

حضر الافتتاح كل من: الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وأحمد محمد أبوعيده الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار، وأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار المدعوين.