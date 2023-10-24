شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون مع النمسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

علاقات متنامية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة النمسا لدى الدولة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين إمارة الشارقة وجمهورية النمسا، وسبل تحقيق شراكات ثنائية متميزة تخدم بيئة الأعمال لدى الجانبين، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثمار المتبادل بين شركات ومؤسسات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة بين عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والدكتور أيتين بيرشتولد، سفير جمهورية النمسا لدى الدولة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويوهانس برونر، المستشار التجاري لدى سفارة جمهورية النمسا.وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين غرفة الشارقة وسفارة جمهورية النمسا لدى الدولة وتعزيز آليات التواصل لتنظيم الفعاليات المشتركة والزيارات المتبادلة لأصحاب الأعمال والبعثات والوفود التجارية من الجانبين، بهدف تعريف مجتمعي الأعمال في كل من الشارقة والنمسا على مزايا الاستثمار في البلدين وتشجيع رجال الأعمال والشركات على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات وإقامة الشراكات فيما بينهم في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.ورحب عبد الله سلطان العويس بوفد سفارة جمهورية النمسا، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في إتاحة المجال لدى الجانبين لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين الشارقة وجمهورية النمسا بما يُسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائهم في النمسا، ولا سيما في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين والتي تمثلت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا في عام 2021 إلى جانب توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوي مؤخراً بين البلدين والتي تمهد الطريق لتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين وزيادة التبادل التجاري، وتفتح المجال نحو ترسيخ الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات التجارية.وأشار العويس إلى أن إمارة الشارقة تحتضن العديد من المنشآت النمساوية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتوزعت نشاطاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً التزام غرفة الشارقة بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد المستثمرين النمساويين على تعزيز نشاطاتهم في إمارة الشارقة بجانب تهيئة المناخات الاستثمارية الملائمة للقطاعات الحيوية لمجتمع الأعمال النمساوي في الشارقة مثل التعليم والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتطورة والخدمات اللوجستية بجانب المساهمة في الترويج للفرص والمزايا والتشريعات الاستثمارية الخاصة بجمهورية النمسا بالتعاون مع السفارة.وفي ختام اللقاء تجول وفد السفارة النمساوية في المعرض الدائم بالغرفة، حيث أشادوا بدوره المهم في الترويج للمنتجات المحلية التي تعكس تميز إمارة الشارقة على المستوى الصناعي وريادتها في هذا المجال.