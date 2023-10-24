شكرا لقرائتكم خبر عن «غلفتينر» تنجز رافعات ميناء «كانافيرال» الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت شركة «غلفتينر - الولايات المتحدة الأمريكية» في تفريغ وتجميع إحدى أكبر رافعات ميناء «كانافيرال» المتنقلة، التابعة لمجموعة «ليبهير» خلال 5 أيام، بمشاركة شركة «سال» للرفع الثقيل.

وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ مناقصة لاستلام وتفريغ وتجميع الرافعات الثقيلة التي كانت قد فازت بها «غلفتينر - أمريكا».

ويتكون مشروع الرفع الثقيل من قطع متعددة من رافعات مجموعة «ليبهير»، حيث بلغ وزن إحدى القطع التي تم تفريغها 680 طناً مترياً، وهو رقم قياسي تحققه شركة «غلفتينر» في محطاتها، وقد تم رفع هذا المكون جنباً إلى جنب من السفينة باستخدام المعدات المخصصة لهذه العملية، حيث تحتوي كل رافعة على خاصية الحمل الآمن على المعدات بقيمة 700 طن متري لكل منها.

وتم تحطيم رقم قياسي آخر لمناولة أطول قطعة من الشحنات السائبة التي تم تفريغها على رصيف الميناء عندما قامت محطة «كانافيرال» للشحن بتفريغ ذراع «إم إتش سي»، الذي يبلغ طوله نحو 350 قدماً.

وتمت هذه العملية من خلال دعم الشركة المصنّعة لتجميع المكوّنات الرئيسية للرافعة باستخدام المعدات المخصصة، وبمجرد تجميعها بالكامل، ستبقى الرافعة الجديدة في محطة «كانافيرال» للشحن للمساعدة على تنفيذ العمليات المتعلقة بقطاع الفضاء في ميناء «كانافيرال» بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال لوك ريتشاردز، مدير عام «غلفتينر - الولايات المتحدة»: «لقد سررت بانضمام أصحاب البضائع وممثلي خطوط الشحن والمصنّعين وسلطة ميناء كانافيرال خلال عمليات الرفع الثقيلة من على السفينة، وتم استثمار قدر كبير من التخطيط الدقيق من قبل جميع الأطراف المعنية لضمان التفريغ الآمن والفعّال لهذه الشحنات الثقيلة. وقد أظهر فريقنا المتمرس نهجاً محترفاً في تعامله مع هكذا عمليات، ما يسهم في تحقيق التفريغ الآمن والفعّال لجميع البضائع. ومع إنجاز هذا المشروع بنجاح، فإننا نؤكد التزامنا بتحسين قدراتنا وطاقتنا التشغيلية ورفع كفاءة العمليات في (محطة كانافيرال للشحن)، وعبر محفظة أعمال «مجموعة غلفتينر».

من جانبه، قال خوان دي جيسوس، مدير إدارة الخدمات الفنية في شركة «إنترمارين»، مسؤول الميناء المعيّن لشركة الشحن المشرفة على تنفيذ المشروع: «تم تحقيق عملية النقل والتفريغ والتركيب بنجاح، ويعود ذلك إلى الخبرة الواسعة والتعاون في مجال رفع الشحنات الثقيلة بين فرق عمل كل من شركة «سال» و«مجموعة ليبهير» وشركة «غلفتينر - الولايات المتحدة»، وأنجزت العملية مع تضافر الجهود للتغلب على التحديات».

وتقع محطة «كانافيرال» للشحن التابعة لشركة «غلفتينر» على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وتقدم خدمات متخصصة وشاملة في سلاسل التوريد وإمكانات لوجستية ديناميكية، ما يوفر للمستوردين والمصدّرين حلولاً تجارية لا تضاهى من حيث التنافسية والكفاءة العالية.