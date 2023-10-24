شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للطيران» يدعم الشركات الناشئة عبر «فيستا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعود فعالية «فيستا»، منصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم، في نسختها الثانية ضمن فعاليات معرض دبي للطيران، التي ستقام في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر/ تشرين ثاني، حيث تهدف الفعالية إلى دفع حدود الابتكار وتسريع التحول في قطاع الطيران.

وتجمع الفعالية الشركات الناشئة العالمية، التي تركز على مستقبل مجموعة من المجالات والقطاعات المختلفة، بما في ذلك الروبوتات، والاستدامة، والطائرات بدون طيار، وطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية، والفضاء وغيرها. ومن خلال برنامج يمتد على مدار أربعة أيام، ستجمع الفعالية في منصة الشركات الناشئة حلقات نقاش عديدة بين رواد القطاع حول الاتجاهات والفرص في الأسواق.

وقالت الدكتورة مريم قطيط، مدير المسرعات العالمية والابتكار في شركة «بوينغ» بمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: «تتميز شركة ايروسبيس اكسيليريتد بسجلها الحافل في تسريع الابتكار بقطاع الطيران، حيث مكّنت 40 شركة ناشئة في مراحلها التشغيلية الأولى، من خلال تبادل المعرفة ودعم التطوير والتمويل. كما يشكل المعرض فرصة استثنائية لهذه الشركات الناشئة لتعزيز وتوسيع عملياتها».

وستساعد لجنة المستثمرين في تعزيز التحول خلال النسخة المرتقبة، وذلك من خلال مشاركة العديد من الشخصيات البارزة في القطاع، بما فيهم عبدالله سيف العواني الرئيس التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن ورضا نيداكو، رئيس شركة «فنتشر وان»، ودان بوير، الشريك في (SuperSeed VC)، حيث تهدف اللجنة إلى مساعدة الشركات الناشئة في تطوير إمكانياتها وتوسيع عملياتها.

وقال بريان شيتلر، شريك ورئيس شركة «AE Industrial HorizonX» وعضو في لجنة المستثمرين في «فيستا»: «يسرني الانضمام إلى لجنة المستثمرين في فيستا للعمل مع الأعضاء الآخرين في القطاع على مساعدة الشركات الناشئة في تطوير الابتكارات ورسم مستقبل قطاع الطيران.

وأكد لوكاس كيستنر، المؤسس المشارك في» «Sustainable Aero Lab: «يعد Sustainable Aero Lab أكبر برنامج مُسرع في العالم مختص في الطيران المستدام، ومنذ انطلاق البرنامج في بداية العام 2021، نجح في توجيه أكثر من 60 شركة ناشئة دولية، وفي جمع أكثر من 100 مليون يورو، وربطها بأكثر من 80 من المرشدين ذوي الخبرة العالية. وفي عام 2023، حظي المختبر بدعم من «Breakthrough Energy»، لتعزيز جهوده في المجال. ويتطلع المختبر من خلال المشاركة في منصة «فيستا» للشركات الناشئة إلى التواصل مع الشركات الناشئة والمستثمرين، والشركاء في القطاع للعمل معاً على تعزيز استدامة قطاع الطيران، لاسيما في الخمسة مجالات الرئيسة والتي تشمل الآليات الكهربائية، ووقود الطيران المستدام، والهيدروجين، وتحسين العمليات، وتصميم الطائرات والمواد الجديدة، الأمر الذي يسهم في دعم نمو برنامجنا بشكل عام».

وقال دوناتاس سكولسكيس، الرئيس التنفيذي لشركة JETCOPTER: «يتطور سوق طائرات الإقلاع والهبوط العمودي بوتيرة متسارعة، ونتطلع خلال مشاركتنا في منصة «فيستا» إلى عرض نموذجنا الخاص لطائرات الهليكوبتر 2.0. وكوننا الشركة الناشئة الوحيدة في العالم التي تعمل على هذا المفهوم، يعد هذا الحدث فرصة مثالية للقاء مستثمرين جدد ومناقشة كيف يمكننا العمل معاً للارتقاء بطائرات الإقلاع والهبوط العمودي إلى المستوى التالي».

وسيتخلل الفعالية سلسلة من المسابقات تتناول ثلاثة محاور جديدة تشمل قطاع الفضاء بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء وبالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»، و«بيانات» و«بلانيت»، ومحور الطائرات بدون طيار والخدمات اللوجستية بالشراكة مع LODD، ومحور تجربة الركاب بالشراكة مع مطارات دبي.