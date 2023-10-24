شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البنك الدولي: الحرب في غزة عواقبها خطيرة على التنمية الاقتصادية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا: إن هناك كثيرا من الأشياء تحدث في العالم وتغيرات جيوسياسية، مشيرا إلى أن الحرب في غزة عواقبها خطيرة على التنمية الاقتصادية العالمية.

وأضاف خلال جلسة حوارية بمبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض اليوم: أن الاقتصاد العالمي سيكون في وضع جيد إذ تكاتفت الجهود.

وتنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، اليوم الثلاثاء مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة بمدينة الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، ويستمر ثلاثة أيام.

وستشهد النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، تجمعًا استثنائيًا لقادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات، وسيتناول التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار.

وستعقد النسخة السابعة للمرة الأولى من نوعها على نظام العضوية السنوية، وبذلك يقتصر حضور القمم والمؤتمرات الخاصة بها على أصحاب العضويات والشركاء الاستراتيجيين وضيوفهم، بالإضافة إلى عدد كبير من صناع القرار والقادة الدوليين.

وستسلط الضوء على تأثير الحوارات العالمية في تجاوز الأوقات المضطربة اليوم.