شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح: الاستثمار متاح في السعودية لأهمية موقعها الجغرافي.. ومتنوع في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاستثمار م. خالد الفالح: إن الاستثمار متاح في السعودية ومتنوع في شتى المجالات نظرا لأهمية موقعنا الجغرافي.

جاء ذلك في جلسة حوارية بمبادرة مستقبل الاستثمار التي تقام حاليا في الرياض.

وأضاف أن مجالات الاستثمار تتنوع في الغاز والنفط والمعادن والاستثمار في الشباب وريادة الأعمال والابتكار والتقنية، إضافة إلى الاستثمار في الشراكات مع الدول الصديقة.

وتنظم مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، اليوم الثلاثاء مؤتمرها السنوي الرسمي في نسخته السابعة بمدينة الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، ويستمر ثلاثة أيام.

وستشهد النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، تجمعًا استثنائيًا لقادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات، وسيتناول التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار.