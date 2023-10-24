شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لإنتاج صمامات المياه وصناعتها محليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المياه الوطنية، اليوم مذكرة تفاهم مع شركة بلجيكاست إنترناشيونال إس إل الإسبانية، وذلك على هامش (منتدى الاستثمار السعودي - الاتحاد الأوروبي) ، في مدينة الرياض، بهدف مشاركة الفرص الاستثمارية المتعلقة بالمشاريع المستقبلية، وتعزيز نمو وتطوير الصناعة المحلية لإنتاج صمامات المياه.

ومثل "المياه الوطنية" في التوقيع نائب الرئيس للخدمات المشتركة محمد الصقور، ومن الشركة المدير العام التجاري جوان غالتيس.

وأوضح الصقور، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تسهيل التواصل مع المعنيين لاكتشاف السوق السعودي، وتعزيز نمو وتطوير الصناعة المحلية لإنتاج صمامات المياه، ورفع مستوى أدائها، ومنح الأولوية لدعم المحتوى المحلي في هذا المجال وفق معايير الشركة وإجراءاتها.

وأشار إلى أن مثل هذه المذكرات تتماشى مع التوجهات الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تضع المصانع الوطنية في أولوياتها للوفاء باحتياجات الشركة، ومكونات مشروعاتها، وسلاسل إمداداتها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال السلع المحلية، والأصول والتقنية.

من جانبه، قال جوان غالتيس: "إن مذكرة التفاهم ستحدد أوجه التعاون بين الشركتين فيما يتعلق بتوطين المنتجات وفرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم كفاءة جودة التصنيع الوطني من خلال الالتزام بتطوير المحتوى المحلي من قبل المُصنّع، وتفعيل عملية مراقبة جودة المنتجات المحلية".