شكرا لقرائتكم خبر عن 30 شركة هولندية متخصصة تشارك في المعرض الزراعي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك مملكة هولندا بأكبر جناح خلال المعرض الزراعي السعودي في دورته الـ(40) خلال الفترة من (23-26) أكتوبر الجاري في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وذلك بـ(30) شركة متخصصة تغطي جميع مجالات القطاع الزراعي.

وتعرض الشركات الهولندية منتجاتها في جناح تبلغ مساحته (399) مترًا مربعًا، وتغطي مجالات البيوت المحمية، والزراعة الذكية، والروبوتات الزراعية، وحلول وتقنيات مزارع الدواجن والمواشي، ومعالجة وتغليف المنتجات الزراعية، والاستزراع السمكي، وأنظمة الريَ، والمبيدات والأسمدة، ومزارع الألبان، إضافة إلى تقنيات الحاضنات الزراعية والمشاتل وغيرها.

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فرص استثمارية في القطاع الزراعي

يعمق حضور الخبرات الهولندية في المعرض الزراعي، العلاقات الكبيرة التي تربط المملكة وهولندا، وخاصة في القطاع الزراعي، والتي تغطي المجالات المتنوعة للقطاع الزراعي، وتعتبر مشاركة الشركات الهولندية فرصة لتبادل التقنيات والخبرات، وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلدين، بجانب المساهمة في زيادة الناتج المحلي الزراعي بالمملكة بزيادة نسبة الصادرات، وتحسين الميزان التجاري للمملكة مع هولندا وتحسين اقتصاديات القطاع الزراعي.

وتشهد هذه الدورة من المعرض إقامة ثلاثة معارض متخصصة تشمل المعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية، والمعرض السعودي للاستزراع المائي، بمشاركة أكثر من (410) شركات من (40) دولة حول العالم و(8) أجنحة وطنية، بحضور عددٍ من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي.

ويُعد المعرض الزراعي السعودي منصة مثالية تجمع تحت سقف واحد روّاد قطاع الزراعة وصنّاع القرار في المجال الزراعي من المملكة، ومختلف دول العالم، ويعتبر الأعرق والأكبر من نوعه في المنطقة، وهو الحدث الزراعي الأبرز في الشرق الأوسط، في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والأمن الغذائي، حيث تهدف استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتضافر الجهود المحلية والدولية، وصولًا لتحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.