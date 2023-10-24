شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية: 29 مليار دولار استثمارات مع السعودية بفضل زيارة ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول: إن بفضل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى كوريا العام الماضي، أعلنت السعودية التعاون الاقتصادي مع بلادنا بقيمة 29 مليار دولار في مجالات الطاقة والدفاع وإنشاءات البنى التحتية.

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المقام في الرياض، في الجلسة التي شهدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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وأضاف الرئيس الكوري: أن السعودية أول الدول التي وثقت في إمكانية كوريا، مشيرا إلى أن تاريخ التبادل التجاري بين بلادنا والعرب يعود إلى 1300 سنة من خلال طريق الحرير، وهي المنطقة التي قدمت كوريا للعالم.

وأوضح أن كوريا الجنوبية الشريك الاستثماري الموثوق في العالم العربي، مشيرا إلى أن التجار العرب سيطروا على طريق الحرير من خلال المصداقية والموثوقية.

وأضاف أن من خلال الموثوقية فإن السعودية أوكلت إلى كوريا مزيدا من أعمال الإنشاءات كانت نقطة بداية للعمل في الشرق الأوسط بالدول التي كانت لا تمتلك التقنية أو الموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن جمهورية كوريا تقود الصناعات المتقدمة من خلال الابتكارات، مشيرا إلى أن 20 % من أشباه الموصلات والبطاريات القابلة للشحن والهواتف الذكية تصنعها كوريا، فضلا عن أنها تصنع أحد أكبر سبع محطات طاقة عالمية، ونجحت في إطلاق صواريخ للفضاء.

وأفاد بأن كوريا أفضل شريك اقتصادي واستثماري يوفر التضامن للنمو المشترك المتبادل، فيما نعمل وفق أولوياتنا الاستثمارية، ونتشارك الخبرات والتنمية التي يمكنها المجتمع الدولي، فيما نعمل على التوصع في حجم أعمالنا والتبادل التقني مع الشعب العربي لنخلق مستقبلا جديدا للازدهار في المجتمع العالمي بما فيه الشرق الأوسط.

ونوه بالبرنامج الذي أطلق العام الماضي من خلال التقارب بإمكانيات التقنية السعودية والوفرة المالية السعودية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية لديها أكبر استثمارات في تاريخ صناعة البتروكيماويات التي تقلل الإنتاج وتخلق فرص العمل وتعيد تحفيز الاقتصاد.

وعبر عن شكره وامتنانه للمسؤولين في السعودية وعلى ودجه التحديد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.