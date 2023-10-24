شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2024 مع تغيرات مستمرة في سعر الذهب في البورصة العالمية وكذلك سعر جرام الذهب عيار 24 وهو العيار المكون لسبائك الذهب. أسعار السبائك الذهب اليوم أسعار السبائك الذهب اليوم سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2857 جنيها بدون مصنعية. سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7142 جنيها. سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14285 جنيها . سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 28570 جنيها. سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 57140 جنيه. سعر السبيكة وزن 100 جرام 287500 جنيه. سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 88852 جنيها.

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