شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُشارك تجربتها الضريبية في بكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شاركت الهيئة الاتحادية للضرائب تجربة دولة الإمارات في مجال الأنظمة الضريبية الرقمية؛ خلال ندوة حول «الرقمنة والتحول الرقمي للإدارات الضريبية» عقدت في العاصمة الصينية بكين، بمُشاركة وفود من جهات ضريبية في العديد من دول العالم.

وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة خلال الندوة إرساء منظومة رقمية ضريبية مُتكاملة في الإمارات، مُشيراً إلى أن «الهيئة» تقدم جميع خدماتها إلكترونياً بمستويات كفاءة ودقة مرتفعة.

وأوضح أن دولة الإمارات رسخت دعائم بنية تحتية رقمية تعد من الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وقال البستاني: «على الرغم من مرور فترة زمنية قصيرة بحدود 6 سنوات فقط على انطلاق الهيئة؛ إلا أنها استطاعت تعزيز موقعها بين الجهات الضريبية ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي، عبر تطبيق نظام إلكتروني مُتكامل ودون تعاملات ورقية من خلال منصّة «إمارات تاكس».

وأضاف: يتم تنفيذ جميع عمليات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، كما تتم عمليات الاسترداد للمؤهلين قانوناً لاسترداد الضريبة بخطوات إلكترونية تتميز بالسهولة والوضوح والدقة، من خلال منصّة «إمارات تاكس» باعتبارها نافذة واحدة تربط خدمات الهيئة مع جميع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح للمتعاملين بالنظام الضريبي الاعتماد على «الهوية الرقمية» في جميع الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة، بما يساهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها دولة الإمارات.

وأوضح: «وفرت الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية باقة متنوعة من آليات الدفع الإلكترونية تتميز بالسرعة والمرونة لتسهيل الإجراءات على دافعي الضرائب، من أهمها آلية الدفع الضريبية باستخدام رقم (GIBAN) وهو رقم حساب بنكي افتراضي خاص لكل خاضع للضريبة يضمن تحديث حسابه الضريبي عند سداد الضريبة بشكل تلقائي».

واستعرض مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أمام المُشاركين في الندوة بعض أنظمة الهيئة الرقمية؛ ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح بإجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح، حيث يتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام.

واستعرضت الندوة عدة موضوعات تتعلق بنظام الفواتير الإلكترونية، وقابلية العمل المشترك عبر الحدود، والريادة الفكرية، ونموذج نضج التحول الرقمي، والقواعد الضريبية المتضمنة في النظم العادية لدافعي الضرائب من قبل الدول المشاركة.