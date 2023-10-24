شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان يُسيطر على بنك البركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة البركة البحرينية، الثلاثاء: «إن مصرف لبنان سيطر على وحدتها المصرفية المعروفة باسم بنك البركة لبنان».

وأضافت المجموعة في بيان، أن البنك المركزي اللبناني سيطر على بنك البركة في لبنان لعدم امتثاله لبعض القواعد، منها عدم وجود خطة لإعادة الهيكلة ودعوة المساهمين لضخ رأس مال.

ورفضت المجموعة «تفسير مصرف لبنان للأمر».

ومصرف البركة هو أول مصرف إسلامي تم فتحه في لبنان. وكان مصرف لبنان قد وجّه إنذاراً للبنك منذ سنة، وحذّر إدارته من مغبّة الاستمرار في قراراتها لناحية رفض تطبيق تعاميمه، وخصوصاً التعميم 158 الذي يقضي بدفع أموال المودعين (400$ فريش و400$ بالليرة اللبنانية)، إلّا أنّ إدارة البنك لم تلتزم واستمرّت بالمماطلة وصولاً إلى قرار وضع اليد. (رويترز)