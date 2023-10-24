شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الأسهم الخليجية يتواصل.. والمؤشر المصري يعاود الهبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، في جلسة منتصف الأسبوع، في ظل تصاعد التطورات بالمنطقة.

وفي الإمارات، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.03% إلى 9272.62 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.31% إلى 3741.51 نقطة.

وفي السعودية، ارتفع مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» 0.84% إلى 10379.71 نقطة، عبر تداول 195.39 مليون سهم، بقيمة 4.58 مليار ريال.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت العام 1.28% إلى 6618.04 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 120.2 مليون سهم عبر 10835 صفقة نقدية بقيمة 41.5 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر البحرين العام 0.14% إلى 1940.02 نقطة، من خلال تداول 1.66 مليون سهم، بقيمة 213 ألف دينار بحريني.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 2.27% إلى 9,499.43 نقطة، من خلال تداول 182.71 مليون سهم، بقيمة 446.05 مليون ريال قطري.

وفي سلطنة عُمان، تراجع مؤشر بورصة مسقط 0.37% إلى 4,624.51 نقطة، عبر تداول 246.79 مليون سهم بقيمة 39.23 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية «إي جي إكس 30» 0.86% إلى 22377.39 نقطة.