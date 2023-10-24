شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد: السعودية تسعى أن تكون مركزا عالميا للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: إن رؤية المملكة نصت على أن تكون السعودية مركزا عالميا للاستثمار، وسوقا جاذبا للاستثمار، ومنصة شاملة لاستقطاب رؤوس الأموال سواء البشرية أو النقدية من جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته السابعة المقامة في الرياض.

وأضاف الوزير: أن السعودية تسعى إلى الوصول إلى مستوى أفضل للطاقة والهيدروجين النظيف وأفضل الحلول لإزالة الانبعاثات الكربونية، وتمكين الشباب، والوضوح المؤسسي للسياسات من خلال أداء يتسم بالشفافية، مشيرا إلى أن تلك الظروف تساعدنا عالميا في جميع الجوانب، وتمكنا من تقديم مساعدات فنية للدول المجاورة وتبادل الخدمات.

وأشار إلى أن الترابط العالمي قلص تباطؤ التجارة العالمية الذي تسببت فيه التوترات الجيوسياسية، من 10 % إلى 3% خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا نعمل في تسارع ليعوض العالم الفرص الاستثمارية الفائتة.