شكرا لقرائتكم خبر عن 1.65 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين بالسعودية على «الأطعمة والمشروبات» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قطاع الأطعمة والمشروبات تصدّر القطاعات في قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 أكتوبرالحالي، بقيمة عمليات بلغت 1.657 مليار ريال، منخفضة بنسبة 9.6%، مسجلا 42.135 مليون عملية بانخفاض 6.2 %.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت نحو 1.529 مليار ريال بانخفاض 9.3 %، وبعدد عمليات 49.362 مليون عملية بتراجع 7.2%.

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السلع والخدمات المتنوعة

أشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 1.130 مليار ريال، بينما في المرتبة الرابعة قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت 703.279 مليون ريال.

ووفقا للتقرير جاء قطاع النقل في المرتبة الخامسة مسجلًا 626.193 مليون ريال، بينما جاء سادسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 537.346 مليون ريال.

وبحسب التقرير جاء قطاع مواد التشييد والبناء سابعا بقيمة عمليات بلغت 325.295 مليون ريال.

وأوضحت النشرة أن قطاع مواد الفنادق جاء في المرتبة الثامنة بقيمة عمليات بلغت 265.073 مليون ريال، تلاه قطاع الأثاث بقيمة عمليات بلغتت 239.244 مليون ريال.

وأفادت النشرة بأن قطاع الترفيه والثقافة جاء في المرتبة التاسعة بقيمة عمليات بلغت 225.453 مليون ريال، تلاه قطاع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بقيمة عمليات بلغت 192.613 مليون ريال.

10.056 مليار ريال مبيعات نقاط البيع

وبلغ إجمالي قيمة مبيعات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 أكتوبر الحالي نحو 10.056 مليار ريال، مقابل 11.146 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بتراجع 9.8%، فيما بلغ عدد العمليات 169.962 مليون عملية، مقابل 183.772 مليون عملية، بانخفاض 7.5%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 3.441 مليار ريال بانخفاض قدره 8%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.427 مليار ريال، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 519.764 مليون ريال، منخفضة بنسبة 8.5%، بينما بلغ عدد العمليات 7.271 مليون عملية بزيادة قدرها 6.2%.

ولفت التقرير إلى أن مكة المكرمة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 400.240 مليون ريال، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 380.565 مليون ريال.

وجاءت مدينة الخبر في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت 302.854 مليون ريال، بانخفاض 7.2 % على أساس أسبوعي.