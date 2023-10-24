شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور| تغطية مبنى الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقطت عدسة مصور للأسوشيتد برس صوراً لمبنى الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو تمثال النسر الشهير بارزاً من خلف الغطاء الواقي الذي يلتف على واجهة المقر الشهير في العاصمة واشنطن، بينما يخضع المبنى لتجديدات داخلية وخارجية، على الرغم من تداعيات التضخم وخفض النفقات الذي ينشده المركزي الأمريكي ويعبر عنه برفع الفائدة.

ويوم الخميس الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «إن التضخم لا يزال قائماً كما أنه مرتفع للغاية، وأن خفضه إلى المستوى المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتطلب اقتصاداً وسوق عمل أبطأ نمواً».