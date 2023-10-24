شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «بي اتش ام كابيتال» تقفز 145% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت شركة «بي اتش ام كابيتال» للخدمات المالية، إحدى المؤسسات المالية العاملة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات، قفزة كبيرة في أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وذلك بنسبة 145% لتصل إلى27 مليون درهم تقريباً، مقابل 11 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2022، ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة وأهدافها الطموحة، والتزامها المستمر بتنويع إيراداتها، و تطوير خدماتها، وحرصها على التوسع في شراكاتها داخل دولة الإمارات وخارجها.

وارتفع إجمالي أصول الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 18% ليصل إلى 889.8 مليون درهم تقريباً، مقارنة بحوالي 757.2 مليون درهم نهاية العام الماضي. كما شهد العائد من عمولات التداول ورسوم الاستشارات نمواً وصل إلى 61%، حيث بلغ 57.48 مليون درهم تقريباً في نهاية سبتمبر/ أيلول، مقابل 35.74 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي. وحقق العائد من تمويل الهامش نسبة نمو وصلت إلى 81%، محققاً 29.01 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بحوالي 16 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2022.

وبفضل هذه الإنجازات، قفز إجمالي دخل الشركة بنسبة 63%، متجاوزاً 96.21 مليون درهم، مقابل 59.07 مليون درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن سعداء بهذه النتائج التي تعكس استمرار الأداء القوي في العام الجاري، والذي تمكنت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى منه، من القفز بصافي أرباحها بنسبة 145%، في مؤشر إيجابي على الاستراتيجية الفعالة التي تنتهجها الشركة، حيث باتت تقطف ثمار العديد من الخدمات المتطورة التي عملت عليها في الفترة الماضية، وكذلك الشراكات التي عززت من نمو العمليات، وجذبت شرائح أوسع من المستثمرين والعملاء، وقادت إلى تحقيق النمو في مختلف الإدارات والخدمات».