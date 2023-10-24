شكرا لقرائتكم خبر عن «دي بي وورلد» و«روساتوم» الروسية تشتركان في شحن الحاويات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنشأت الوكالة النووية الروسية «روساتوم» مشروعاً مشتركاً مع مجموعة «دي بي وورلد»، أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم، من أجل تطوير مشروع لشحن الحاويات عبر القطب الشمالي.

وقد روّج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة لطريق بحر الشمال؛ كونه ممراً جديداً للتجارة، والذي أصبح ممكناً بفضل ذوبان الجليد البحري في القطب الشمالي بسبب تغير المناخ. ويمتد من مورمانسك بالقرب من حدود روسيا مع النرويج إلى مضيق بيرينغ بالقرب من ألاسكا.

وتظهر سجلات الشركات الروسية أن المشروع المشترك، «إنترناشونال كونتينر لوجيستيكس» تم تسجيله في 20 أكتوبر/تشرين أول، وسيكون مملوكاً بنسبة 51% لوحدة تابعة لشركة «روساتوم»، مشغل البنية التحتية لطريق بحر الشمال، و49% للوحدة الروسية التابعة لشركة «دي بي وورلد».

ولم يصدر تعليق فوري من «دي بي وورلد» أو «روساتوم» بشأن الأمر. (رويترز)