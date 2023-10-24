شكرا لقرائتكم خبر عن بأصول 943 مليار دولار.. «أديا» الرابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدرجت سبعة صناديق ثروة سيادية من دول مجلس التعاون الخليجي الست، ضمن أفضل 15 صندوقاً في العالم، حيث يقدر إجمالي الأصول الخاضعة لإدارتها بـ 3.69 تريليون دولار، وفقاً لموقع «غلوبال أس دبليو إف».

وتصدر جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» صناديق الثروة السيادية في دول المجلس، إذ احتل المرتبة الرابعة عالمياً في القائمة، حيث يدير الصندوق أصولاً تقدر بنحو 943 مليار دولار، وفقاً لتحديث غلوبال أس دبليو إف لشهر أكتوبر/ تشرين أول 2023.

واحتلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، المركز التاسع في القائمة بأصول مدارة تبلغ 320 مليار دولار. وتم إدراج شركة مبادلة للاستثمار و«القابضة» (ADQ) في المرتبتين الـ 11 والـ 12 بأصول مدارة تبلغ 276 مليار دولار و199 مليار دولار على التوالي.

وعلى الصعيد العالمي، تحتل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية المركز الخامس في القائمة بأصول مدارة تبلغ 801 مليار دولار، يليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز السابع بأصول مدارة تبلغ 700 مليار دولار.

ويحتل جهاز قطر للاستثمار المركز الثامن بأصول تبلغ 450 مليار دولار. وتصدرت إدارة الاستثمار في البنك النرويجي، القائمة العالمية بأصول تبلغ 1.41 تريليون دولار.

وجاءت مؤسسة الاستثمار الصينية في المركز الثاني بـ 1.35 تريليون دولار، ثم إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية في المركز الثالث بـ 1.03 تريليون دولار.