شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الشركات تصعد بـ«وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، حيث ركز المستثمرون على قائمة جديدة من تقارير الأرباح، وراقب المتداولون أحدث التحركات في عوائد سندات الخزانة.

وارتفع مؤشر داو جونز 0.8%. وكسب مؤشر «ستاندر آند بورز» بنسبة 0.71%، إلى جانب مؤشر «ناسداك» 0.85%.

وأعلنت شركة كوكا كولا عن أرباح وإيرادات تجاوزت التقديرات، ما أدى إلى ارتفاع السهم 3%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم «سبوتيفاي» بنسبة 10.48%، بعد أن أعلنت شركة البث الصوتي العملاقة نتائج الربع الثالث التي فاقت التوقعات.

وارتفعت أسهم «جنرال موتورز» 1.03%، بعد أن سحبت الشركة توقعاتها للعام بأكمله وسط ارتفاع التكاليف بسبب إضرابات نقابة عمال السيارات المتحدة.

ويترقب المتعاملون صدور نتائج «ألفابن» و«مايكروسوفت»، بعد إغلاق الجلسة.

ومن المقرر أن تعلن نحو 30% من الشركات المدرجة على مؤشر «إس آند بي» تقاريرها هذا الأسبوع، وهي المرحلة الأخيرة من موسم الأرباح الذي كان حتى الآن أفضل مما توقعته «وول ستريت». وأعلنت نحو 19% من الشركات المدرجة على المؤشر عن أرباحها بالفعل، وقد سجلت ثلاثة أرباعها أرباحاً فاقت توقعات المحللين، وفقاً لشركة «فاكت ست».

وتخرج «وول ستريت» من جلسة مختلطة؛ حيث يواصل المستثمرون مراقبة عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الذي ارتفع فوق مستوى 5%، قبل أن ينخفض مجدداً. وأثار ارتفاع العائدات مخاوف بشأن حالة الاقتصاد الأوسع، وضغط على سوق الأسهم في الأسابيع الأخيرة. والثلاثاء، ارتفع سعر الفائدة بنحو نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.848%.

وأنهى مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 جلسة، الاثنين، بانخفاض نحو 0.6% و0.2% على التوالي. لكن مؤشر ناسداك المركّب الذي تغلب عليه التكنولوجيا، تمكن من الإغلاق على ارتفاع بنحو 0.3%. (وكالات)