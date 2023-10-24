شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي لا تكترث للتضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقطت عدسة مصور للأسوشيتد برس صوراً لمبنى الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو تمثال النسر الشهير بارزاً من خلف الغطاء الواقي الذي يلتف على واجهة المقر الشهير في العاصمة واشنطن، بينما يخضع المبنى لتجديدات داخلية وخارجية، على الرغم من تداعيات التضخم وخفض النفقات الذي ينشده المركزي الأمريكي ويعبر عنه برفع الفائدة.

ويخضع المبنى لتجديدات داخلية وخارجية منذ سبتمبر/ أيلول 2022، وفقاً للخطط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتخطيط العاصمة في سبتمبر/ أيلول 2021.

ويوم الخميس الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: «إن التضخم لا يزال قائماً كما أنه مرتفع للغاية، وأن خفضه إلى المستوى المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتطلب اقتصاداً وسوق عمل أبطأ نمواً».

يقع المقر الرئيسي لمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصم عند تقاطع شارعي «الجادة 20» و«الدستور» في العاصمة. ويتكون المبنى من أربعة طوابق، ذو واجهة خارجية من الرخام الجورجي، على شكل حرف «H» اللاتيني، مع مساحة على جانبي المبنى تشكل ساحات شرقية وغربية. ويحتوي الجزء الداخلي على ردهة من طابقين مع سلالم مزدوجة ومنور محفور بمخطط نسر. أما أرضية الردهة من الرخام وجدرانها من رخام الترافرتين.

تم تصميمه، وفقاً للطراز الكلاسيكي المجرد، من قبل بول فيليب كريت وتم الانتهاء من بنائه في العام 1937، ودشن الرئيس فرانكلين دي روزفلت المبنى في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1937.

وتم تسمية المبنى على اسم مارينر إس. إكليس (1890–1977)، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد روزفلت، بموجب قانون أصدره الكونجرس في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1982. وكان يُعرف سابقًا باسم مبنى الاحتياطي الفيدرالي.

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النسر

وظف كريت فنانين مهمين على المستوى الوطني لإكمال زخرفة وتأثيث المبنى. وصمم سيدني ووه النسر على الواجهة الأمامية، وهو التمثال الوحيد ثلاثي الأبعاد والذي تم نحته بواسطة الأخوة بيكيريلي، بينما قام جون غريغوري بنحت النقوش البارزة للجزء الخارجي من مدخل «سي ستريت». قام صامويل يلين، وهو حرفي مشهور من فيلادلفيا، بتصميم وتنفيذ العديد من الدرابزين والبوابات والتركيبات الحديدية في جميع أنحاء المبنى. وتم استخدام جرانيت ميلفورد الوردي من ضمن مواد بناء المبنى.

رسم الفنان الجداري عزرا وينتر خريطة كبيرة للولايات المتحدة لغرفة مجلس الإدارة، وقام النحات هربرت آدامز بإنشاء نصب تذكارية للرئيس وودرو ويلسون والسيناتور كارتر جلاس لاحتلال منافذ في الردهة الرئيسية. تم إنتاج الأثاث من قبل شركة W. & J. Sloane، نيويورك، مع تحمل المهندسين المعماريين المسؤولية النهائية.