شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «كوين بيس» تقفز 14% وسط تفاؤل بشأن صناديق الاستثمار المتداولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسهم بورصة العملات المشفرة «كوين بيس» بنسبة 14% تقريباً، الثلاثاء؛ حيث أدى التفاؤل بشأن الموافقة على صناديق الاستثمار التي طال انتظارها لعملة البيتكوين إلى تعزيز السهم.

كما ارتفعت أسهم «بيتكوين تراست» التابعة لـ «غريسكيل» في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، بنسبة 7% تقريباً. وشهد «غريسكيل» انتصاراً رسمياً في محكمة الاستئناف الفيدرالية، الاثنين، عندما بدأ سريان تفويض القاضي بأن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بمراجعة اقتراح صندوق بيتكوين المتداول في البورصة الخاص بالشركة.

وغالباً ما يعكس سعر سهم «كوين بيس»، والذي تم رفعه أيضاً بهذا القرار النهائي، بشكل وثيق أداء أسواق العملات المشفرة الأوسع. تعدّ الشركة أحد أكبر أمناء العملات المشفرة، وقد تم استغلالها من قبل مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة المحتملة، بما في ذلك صندوق تداول البيتكوين المقترح من «بلاك روك»، بهذه الصفة.

ومن المقرر أيضاً أن تقوم «كوين بيس» بتقديم طلب أخير في طلب الاستئناف. وتحركت الشركة لرفض ادعاءات هيئة الأوراق المالية والبورصة في أغسطس/آب، بحجة أن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت خارج نطاق سلطة الهيئة، وأن الأصول المعنية لا تشكل أوراقاً مالية. وردت هيئة الأوراق المالية والبورصة بدورها من خلال الاستمرار في القول بأن «كوين بيس» «قامت» بالوساطة في «المعاملات المتعلقة بعقود الاستثمار».

ومن المقرر أن يتم تقديم رد «كوين بيس» في المحكمة الفيدرالية بحلول نهاية الثلاثاء. (وكالات)