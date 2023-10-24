شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات «سبوتيفاي» الفصلية تقفز 11% إلى 3.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت شركة «سبوتيفاي»، الثلاثاء، إلى تحقيق أرباح ربع سنوية مدعومة بارتفاع أسعار خدمات البث المباشر ونمو المشتركين في جميع المناطق، وتوقعت أن يصل عدد المستمعين الشهريين إلى 601 مليون في هذا الربع.

وسجلت الشركة دخلاً تشغيلياً للربع الثالث قدره 32 مليون يورو (34.1 مليون دولار)، وهو أول ربح ربع سنوي لها منذ عام 2021، مدعوماً بارتفاع هامش الربح وانخفاض تكاليف التسويق والموظفين.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 11% إلى 3.36 مليار يورو (3.57 مليار دولار)، متجاوزة التقديرات البالغة 3.33 مليار يورو.

وقال بول فوغل، المدير المالي للشركة: «نعتقد أنه مع المضي قدماً، يجب أن نرى نمواً ثابتاً جداً في دخلنا التشغيلي».

وتتوقع أن يصل دخل التشغيل إلى 37 مليون يورو في الربع الرابع.

وبعد إنفاق أكثر من مليار يورو في بناء أعمال البودكاست الخاصة بها، حافظت «سبوتيفاي» على غطاء محكم للتكاليف، حيث قامت بتسريح 6% من موظفيها في وقت سابق من هذا العام، وفي يوليو رفعت أسعار خططها المتميزة.

التركيز على الكفاءة

وقال دانييل إيك الرئيس التنفيذي لـ «رويترز»: «ما زلنا نركز على الكفاءة، لكن الكفاءة بالنسبة لنا لا تعني مجرد خفض التكاليف، بل تعني الحصول على المزيد من كل دولار».

وارتفع هامش الربح الإجمالي لـ «سبوتيفاي» إلى 26.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة 166 نقطة أساس على العام السابق.

وقال فوغل في مقابلة: «نتوقع أن نستمر في رؤية توسع الهامش في العام المقبل».

وارتفع عدد المستخدمين النشطين شهرياً للشركة بنسبة 26% ليصل إلى 574 مليوناً في الربع الثالث، متجاوزاً توجيهاتها وتوقعات المحللين البالغة 565.7 مليون.

وارتفع عدد المشتركين المميزين، الذين يمثلون معظم إيرادات الشركة، بنسبة 16% إلى 226 مليوناً، متجاوزاً التقديرات البالغة 223.7 مليون، وفقاً لبيانات «أي بي إي إس». (رويترز)