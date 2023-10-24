شكرا لقرائتكم خبر عن 1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، الثلاثاء، تسجيل 330 مبايعة بقيمة 1.15 مليار درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 404.99 مليون درهم و287 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 744.56 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 52.85 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 36.2 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 30.92 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 30.79 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 55.7 مليون درهم وثالثة في نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 87.49 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت 3 مبايعات في منطقة نخلة جميرا ب 63.92 مليون درهم و53.18 مليون درهم و53 مليوناً على التوالي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 34.02 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 39.45 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 39.11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 236.5 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 200 مليون درهم و102 رهونات فلل وشقق بقيمة 200.63 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 50 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 86.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 12.5 مليون درهم.