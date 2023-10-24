شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدر سندات سيادية ب 137 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين الثلاثاء عن إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار)، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، في خطوة يقول الخبراء إنها محاولة لدعم الاقتصاد الذي شهد تعافياً بطيئاً في مرحلة ما بعد كوفيد.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): «إن الأموال ستوزع على الحكومات المحلية لدعم جهود الوقاية من الكوارث والتعافي منها على المستوى الوطني».

وأضافت أن «الحكومة المركزية ستصدر السندات في الربع الأخير من العام الحالي، وسيتم تخصيص جميع سندات الخزانة الإضافية للحكومات المحلية من خلال مدفوعات التحويل، للتركيز على دعم التعافي والإعمار بعد الكوارث، وتعويض أوجه القصور في الوقاية من الكوارث والحد منها والإغاثة، وتحسين قدرة بلادنا على مواجهة الكوارث الطبيعية».

ووصف تشانغ زيوي، من شركة إدارة الأصول «بنبوينت لإدارة الأصول» الخطوة بأنها «غير عادية إلى حد كبير وكانت مفاجئة بالنسبة للسوق».

وكتب في مذكرة: «أعتبر هذه السياسة بمثابة خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح - يجب على الصين أن تعزز سياستها المالية الداعمة، نظراً للضغوط الانكماشية في الاقتصاد».

وأضاف: «سيتم استخدام جزء من الأموال التي ستُجمع في العام المقبل، ومن ثم فإن هذا يساعد على تعزيز توقعات النمو بعد الربع الأخير».

ضخ سيولة

إلى ذلك، أجرى بنك الشعب الصيني الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 593 مليار يوان (حوالي 82.61 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى التحوط ضد الضغط المحتمل على السيولة في النظام المصرفي جراء ذروة الموسم الضريبي، وذلك للحفاظ على السيولة عند مستوى معقول ووافر، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل. (أ.ف.ب)