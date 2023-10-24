شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أرامكو» يتوقع نمواً كبيراً في الطلب على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، الثلاثاء: «إنه يتوقع نمواً كبيراً في الطلب على النفط، وعزا ذلك إلى انتعاش محتمل للاقتصاد الصيني وقطاع الطيران الذي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة».

وأضاف الناصر خلال مشاركته في النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار أن «التحول في مجال الطاقة من خلال حجم واحد للجميع ليس مقبولاً لأنه يتعين أن يأخذ في الاعتبار النضج الاقتصادي للبلدان المختلفة».

وثبتت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام الجاري والمقبل، مشيرة إلى مؤشرات على اقتصاد عالمي مرن حتى الآن هذا العام وتوقعت زيادة الطلب في الصين.

وأبقت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.4 مليون برميل يومياً، وفي 2024 عند 2.2 مليون برميل يومياً.