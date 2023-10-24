شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة عمال السيارات بأمريكا توسع إضرابها نحو مصنع «جنرال موتورز» في تكساس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت نقابة اتحاد عمال السيارات بأمريكا عن توسيع إضرابها ضد شركة جنرال موتورز لتشمل مصنع سيارات الدفع الرباعي في تكساس.

ويشمل تصعيد الإضراب ما يقرب من 5000 عامل في مصنع تجميع أرلينغتون التابع لشركة جنرال موتورز، والذي ينتج سيارات كاديلاك إسكاليد وإسكاليد إي إس في، وجي إم سي يوكون ويوكون إكس إل، وشفروليه تاهو وسوبربان إس يو في.

وجاء الإضراب بعد ساعات فقط من إعلان شركة صناعة السيارات عن نتائج أرباح الربع الثالث التي فاقت توقعات وول ستريت.

وقال رئيس النقابة شون فاين في بيان: «ربع قياسي آخر، عام قياسي آخر. وكما قلنا لعدة أشهر: الأرباح القياسية تساوي العقود القياسية، لقد حان الوقت لكي يحصل عمال جنرال موتورز، والطبقة العاملة بأكملها، على حصتهم العادلة».

كشفت شركة صناعة السيارات في تحديثها ربع السنوي أن إضراب النقابة قد كلفها بالفعل 800 مليون دولار من الإنتاج المفقود، قبل تعطيل أرلينغتون، بما في ذلك 200 مليون دولار خلال الربع الثالث. (وكالات)