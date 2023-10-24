شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات إعانات البطالة في بريطانيا خلال سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، وجود تحولات في سوق العمل خلال شهر سبتمبر الماضي وللربع الذي انتهى في مايو، حيث سجلت طلبات إعانات البطالة الجديدة ارتفاعًا بنحو 20.4 ألف طلب في سبتمبر، مقابل التوقعات التي كانت تقدر الزيادة بـ2.3 ألف طلب فقط.

وكشفت عن إشارة إيجابية، حيث تراجع معدل البطالة إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس على أساس سنوي، متفوقة على التوقعات التي كانت تقدرها بـ4.3%.