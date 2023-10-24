شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر.. 34 مليار دولار خسائر صندوق النرويج السيادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المصرف المركزي النرويجي اليوم عن تراجع عائدات الصندوق السيادي بنسبة 2.2% خلال الفصل الثالث من العام الجاري، مما أسفر عن خسائر بلغت قرابة 34 مليار دولار.

وبلغت قيمة خسائر الصندوق العالمي التقاعدي الحكومي النرويجي 374 مليار كرون، أي ما يعادل 34 مليار دولار، خلال الـ3 أشهر الماضية، مما أدى إلى تراجع قيمة الصندوق إلى ما يعادل 1.34 تريليون دولار خلال نهاية سبتمبر.

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قطاعات التكنولوجيا

وقال نائب رئيس الصندوق النرويجي تروند غراند، تعليقًا على هذه النتائج، إن سوق الأسهم شهد فصلاً أضعف مقارنة بالفصلين السابقين.

وأضاف أن قطاعات التكنولوجيا والصناعات واستهلاك المنتجات الكمالية أثرت سلباً على العائدات.