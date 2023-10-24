شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-10-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير لأسمدة والصناعات الكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.549 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 19 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ومصر للألومنيوم، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وأم بي للهندسة، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمهندس للتأمين، والدولية للأسمدة والكيماويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.





البورصة تخسر 11 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير لأسمدة والصناعات الكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.549 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 891.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 141.1 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.9%، والعرب على 7.47%، واستحوذت المؤسسات على 23.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 231.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 186.2 مليون جنيه، 87.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 22377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 27649 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 9503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6324 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 5186 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1430 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.





وقف شركة سوليوشنأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (2634) لسنة 2023، والمتضمن في مادته الأولى: "وقف شركة سوليوشن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة كامل المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المُعلن بالطريق القانوني في مواجهة النيابة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة التداول إذ باع مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد عدد 50 ألف سهم، 200 ألف سهم، 161.4 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 14.5 ألف سهم، 265 ألف سهم، 650 ألف سهم، 1055 سهم، على التوالي، وبع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 684.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 250 ألف سهم، 500 سهم، 200 ألف سهم، 600 ألف سهم، 822 ألف سهم، 138.2 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-رواد عدد 17084 سهم، 90.3 ألف سهم، 69.8 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-رواد، ومستشفى النزهة الدولي عدد 505 آلاف سهم، 239.3 ألف سهم، 910 سهم، على التوالي.

أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم 15 مليون سهم بسعر 0.802 جنيه بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 2.71% إلى 3.84%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.