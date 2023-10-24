شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء يسجل 2550 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2550 جنيها للجرام وفيما يلي أبرز تفاصيل حركة سوق الذهب.





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2914 جنيها.

عيار 21 يسجل 2550 جنيها.

عيار 18 يسجل 2186 جنيها.

الجنيه الذهب 20400 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب مطلع تداولات اليوم الثلاثاء بمقدار 7 دولارات قبل أن يتقلص هذا الارتفاع وقت كتابة التقرير ليسيطر التذبذب على تحركاته حالياً، يأتي هذا التماسك في أسعار الذهب في ظل الدعم من تراجع عوائد السندات الأمريكية بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار لأدنى مستوياته في شهر، حيث يظل الذهب يحتفظ بدعم من التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

تتداول أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عند المستوى 1967 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن انخفضت لأدنى مستوى يوم أمس عند 1964 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ 5 أشهر يوم الجمعة الماضية عند المستوى 1997 دولار للأونصة.

التوترات في منطقة الشرق الأوسط مستمرة مع قيام الكيان المحتل بعمليات قصف مستمرة لقطاع غزة، وهو الأمر الذي وفر دعم كبير لأسعار الذهب في الأسواق العالمية كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي.

من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 4.802% حيث استمر الانخفاض في السندات لثلاث جلسات متتالية وذلك على الرغم من تسجيل أعلى مستوى منذ 16 عام يوم أمس فوق المستوى 5%.

الفترة الحالية استطاع الذهب أن يتغلب على التأثير السلبي لارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما اتضح خلال الأسبوعين الماضيين التي ارتفع فيهما الذهب بنسبة 9% تقريباً في الوقت الذي سجلت عوائد السندات مستويات قياسية أيضاً، يرجع هذا إلى اعتماد الذهب بشكل أساسي على الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق.

بمجرد أن تستوعب الأسواق العوامل الجيوسياسية ويتم تسعيرها في الأسواق سنجد الذهب يعود إلى التأثر سلباً بارتفاعات عوائد السندات.

أما عن مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية فقد انخفض لأدنى مستوياته منذ شهر، الأمر الذي ساعد الذهب على التحرك بشكل إيجابي في ظل العلاقة العكسية التي تربط الذهب بالدولار منذ كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور عدد من البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة، حيث تصدر اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي والخدمي، وهي المؤشرات التي توضح مستويات النشاط الاقتصادي وتوجهات النمو المحتملة في ظل المرونة التي يظهرها الاقتصاد الأمريكي.

بينما خلال الأسبوع تصدر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث، وصدور قراءة إيجابية أفضل من المتوقع قد تعمل على التأثير السلبي على الذهب، منذ كون مرونة نمو الاقتصاد الأمريكي هو أهم الأسباب وراء بقاء عائدات السندات عند أعلى مستوياتها منذ 16 عاما.

ومع نهاية الأسبوع تصدر بيانات التضخم المفضلة للبنك الفيدرالي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والتي قد تؤثر على أسعار الذهب. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد لا تنزلق إلى الركود إلا أنها قد تشهد بعض الركود التضخمي حيث يقابل انخفاض النمو ارتفاع معدلات التضخم.