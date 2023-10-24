قفزة كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قفزت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، ٤٥ جنيها مقارنة بأسعار الأمس، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق، 2515 جنيهات للجرام.

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1963 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، بزيادة 9.3 دولار بنسبة 0.47% مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكان الذهب قد تراجع من 2550 إلى مستويات 2210 جنيهات للجرام، وسط توقعات بمزيد من التراجع مع انتظام دخول الذهب مع العائدين من الخارج عقب الغاء كافة الرسوم الجمركية مع استثناء ضريبة القيمة المضافة.

جاء قرار الحكومة المصرية بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وذلك في ظل الحرص على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الذهب وذلك بعد التحركات الاستثنائية في أسعار الذهب الفترة الأخيرة.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، اليوم، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 يسجل 2155 جنيها .

عيار 21 يسجل 2515 جنيها .

عيار 24 يسجل 2874 جنيهات .

الجنيه الذهب 20120 جنيها .

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الشهور الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.