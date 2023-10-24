الاقتصاد

مصرف لبنان يُسيطر على بنك البركة

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة البركة البحرينية، الثلاثاء: «إن مصرف لبنان سيطر على وحدتها المصرفية المعروفة باسم بنك البركة لبنان». وأضافت المجموعة في بيان، أن البنك المركزي اللبناني سيطر على بنك البركة في لبنان لعدم امتثاله لبعض القواعد، منها عدم وجود خطة لإعادة الهيكلة ودعوة المساهمين لضخ رأس مال.
ورفضت المجموعة «تفسير مصرف لبنان للأمر». ومصرف البركة هو أول مصرف إسلامي تم فتحه في لبنان. وكان مصرف لبنان قد وجّه إنذاراً للبنك منذ سنة، وحذّر إدارته من مغبّة الاستمرار في قراراتها لناحية رفض تطبيق تعاميمه، وخصوصاً التعميم 158 الذي يقضي بدفع أموال المودعين (400$ فريش و400$ بالليرة اللبنانية)، إلّا أنّ إدارة البنك لم تلتزم واستمرّت بالمماطلة وصولاً إلى قرار وضع اليد. (رويترز)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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