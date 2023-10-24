شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات ب 1,5 مليار دولار بين «قناة السويس» و«بلدنا» القطرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وقعت هيئة قناة السويس، وشركة «بلدنا» القطرية، مذكرة للتعاون في مشروعات الأمن الغذائي، باستثمارات تبلغ 1,5 مليار دولار. شهد التوقيع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. ووقع المذكرة اللواء وسام الدیاسطي، مستشار رئيس ھیئة قناة السويس، ومالكوم جوردان، الرئيس التنفیذي لشركة بلدنا القطریة.

وتنظم المذكرة التعاون في إنتاج وتصنيع الألبان في مصر، بحجم استثمارات یصل إلى 1,5 مليار دولار، وتدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب، بهدف إنتاج 300 ملیون لتر من الحلیب سنوياً، واستزراع 280 ألف فدان بمحافظة الوادي الجدید، من أجل توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع، وللاستخدام المحلي والتصدير.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، عقب التوقيع أن هذا الاتفاق یأتي في إطار الجھود المبذولة نحو دفع العلاقات الثنائیة بین مصر وقطر، على الصعيد الاقتصادي، ونتاج عمل مباحثات ودراسات مبدئية استمرت عدة أشھر، للوقوف على المبادئ الأولية للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن المشروع يحمل فرصاً واعدة نحو دعم الأمن الغذائي من منتجات الألبان، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على تقديم الدعم المطلوب لنجاح المشروع في مختلف مراحله، باعتباره يأتي متماشياً مع جھود الدولة المصریة نحو توطین الصناعات الغدائية واستزراع واستصلاح الأراضي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بھما.

وصرح الفریق أسامة ربیع، رئيس الھیئة، بأن قناة السویس تمضي قدماً نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار فائض مدخراتها ضمن حصتها المقررة بالموازنة العامة للدولة للدخول في شراكات لمشروعات عملاقة تسهم في دعم جھود الدولة نحو دعم الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، انطلاقاً من الدور المجتمعي للھیئة، خارج نطاق مدن القناة لتشمل مشروعات تحديث أسطول الصید البحري، وتطھیر البحيرات المصریة وغیرھا من الأنشطة التنموية.

وأوضح أن الاتفاق مع شركة بلدنا، یسمح بالاستفادة من سابقة خبراتها في تنفيذ مشروعات مماثلة على نطاق واسع، على أن یتم توثیق ھذا التعاون وتنفيذ المراحل الفعلية للمشروع خلال الفترة المقبلة.

وقال رامز محمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية: إنه يتم تتويج العلاقة بين شركة بلدنا القطرية، وهيئة قناة السويس، ببدء المباحثات التفصيلية والدراسات الشاملة للمشروع، ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، وأكد أن الشركة القطرية تسعى لأن يكون هذا المشروع الجديد ركيزة أساسية تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه العالم والذي تسعى مختلف الدول والمؤسسات العالمية إلى اتخاذ شتى التدابير لمواجهته.

وشدد على استعداد شركة بلدنا، التي تعتبر أكبر شركة منتجة للألبان في قطر، للاستثمار في هذا المشروع بكل ما تمتلكه من موارد وخبرات ذات مستوى عالمي وبتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة.

وأعرب مالكوم جوردان، الرئيس التنفيذي لشركة بلدنا القطرية عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس لتنفيذ مشروع واعد بصبغة مصرية، معرباً عن امتنانه للتعاون البنّاء من قبل الهيئة لإجراء التسهيلات اللازمة لتحويل المباحثات إلى تعاون ملموس وواقعي.

حضر توقيع المذكرة السيد القصير، وزیر الزراعة، واللواء هشام آمنة، وزیر التنمية المحلیة، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجدید، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وطارق الأنصاري، سفير قطر لدى القاهرة، ووفد رفیع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة بلدنا القطریة.