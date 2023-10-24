شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تحدد موعد الإعلان عن أجهزة «ماك» الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت شركة «أبل» دعوات للصحفيين لحضور حدث الإطلاق لأجهزتها الجديدة، والذي سيتم بثه على موقعها الإلكتروني في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ومن المتوقع الإعلان عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة تعمل بنظام «ماك» وفقاً للتقارير. ولم يتم تحديث جهاز «آي ماك» وبعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة «ماك بوك» حتى الآن هذا العام. ومن المقرر أيضاً تحديث بعض طرازات أجهزة «آيباد».

وشعار «أبل» الموجود على ظروف الدعوات هو «سريع بشكل كبير»، مما يوحي بوجود أخبار جديدة عن رقائق الشركة. ومن المتوقع أن تطلق الشركة الجيل الجديد من شرائح «إم»، «إم 3»، وذلك لتعزيز مبيعات أجهزة «ماك»، والتي انخفضت بنسبة 7% على أساس سنوي في ربع يونيو/حزيران. (وكالات)