شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة التجارة الدولية - الإمارات» تنتخب مجلس إدارتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت «غرفة التجارة الدولية - الامارات» اجتماع الدورة التاسعة للجمعية العمومية بمقر غرف دبي، برئاسة حميد محمد بن سالم رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام وأعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 114 عضواً.

وتم، خلال الاجتماع، انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة الدولية للدورة التاسعة «2023-2025». وأسفرت الانتخابات عن تزكية كل من حميد بن سالم رئيساً، وأحمد خليفة القبيسي نائباً للرئيس، وحسن الهاشمي أميناً عاماً للغرفة الدولية للدورة التاسعة. وأعلن المستشار عصام التميمي رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة الدولية عن نتائج الانتخابات؛ حيث ترشح لمجلس الإدارة 15 تنافسوا على المقاعد الخمسة الخاصة بالقطاع الخاص الإماراتي في مجلس إدارة الغرفة الدولية الذي يتألف من 13 مقعداً، ثمانية منها للغرف التجارية بالدولة.

وجاءت النتائج بفوز كل من: أحمد لوتاه، والدكتور حسين محمود، والدكتور زياد خلف، ونادية عبد العزيز، وفاطمة الفقيه.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية، «إن غرفة التجارة الدولية - الإمارات، واصلت خلال العامين الماضيين جهودها في دعم وتطوير قطاع الأعمال في الدولة، وتشجيع الاستثمار والترويج للاقتصاد الإماراتي والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة، لافتاً إلى أنه خلال عام 2021، تبنّت الغرفة الدولية عدداً من المبادرات المهمة والتي تصب في فائدة القطاع الخاص الإماراتي، وتعزز نموه وتطوره، كما قامت الغرفة الدولية بعقد العديد من الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية منها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير - بنك التنمية الآسيوي - بنك التنمية الأفريقي - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي - بنك التصدير والاستيراد الإفريقي - معهد القانون والممارسات المصرفية الدولية - معهد وكلاء السفن المعتمدين الجمعية الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية وغيرهم».

كما نوّه بالدور الذي تقوم به الغرفة الدولية في الترويج للاقتصاد الإماراتي من خلال قمة تيسير التجارة العالمية GTFS والذي ستقام بدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والتي تهدف إلى التعريف بمقومات الاستثمار في الدولة وقطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتجارية بالدولة، وأبرز القوانين والتشريعات التي تنظم عملية الاستثمار وتيسير التجارة، مشيداً بدور لجان الغرفة الدولية في مناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص؛ حيث عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي شركات القطاع الخاص؛ للوقوف على تلك التحديات لإيجاد أفضل السبل تمهيداً لحلها. واستعرض بن سالم رئيس غرفة التجارة الدولية، أبرز إنجازات مجلس إدارة الغرفة خلال الدورة الثامنة، لافتاً إلى أن آلية عمل مجلس الإدارة شهدت تطوراً كبيراً، فخلال الدورات الأربع الأخيرة، سعى أعضاء المجلس إلى النهوض بالغرفة الدولية للقيام بدورها الرائد في حماية وتمثيل مصالح القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره المأمول في النشاط الاقتصادي، والذي انعكس بحصول الغرفة الدولية - الإمارات على المركز الأول في مؤشر الخدمات المقدمة للأعضاء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.