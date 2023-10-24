الاقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة وتنهي سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأسواق الأوروبية سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات، الثلاثاء، حيث استوعب المستثمرون أحدث بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.4% بعد جلسة متقلبة، مع وجود معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.54%، وكسب مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 0.20%، و«كاك 40» الفرنسي 0.63%.

وقادت أسهم التعدين المكاسب بزيادة 2.6%، بينما تراجعت أسهم السيارات 0.9%. وانخفضت أسهم البنوك بنسبة 1%، حيث انخفض سهم باركليز بنسبة 7% تقريباً بعد نتائج ضعيفة في الربع الثالث.

وأظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو لشهر أكتوبر انخفاضاً غير متوقع، ما زاد المخاوف من الركود. (وكالات)

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