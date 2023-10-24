شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: المملكة تستثمر أكثر من 800 مليار في قطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، أن المملكة الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، إذ وصل عدد السياح في المملكة إلى أكثر من 30 مليون سائح وهو ما يمثل 40 % من العدد المستهدف للقطاع السياحي.

وقال إن السياحة تعد من أهم القطاعات التي تسهم في النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدت اليوم بعنوان "رؤيا لصناعة النمو" ضمن أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار.

قطاع السفر والسياحة

وأوضح الوزير أن العمل جار على رفع مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي من 3% لعام 2019م إلى 10% بحلول 2030 م والوصول لاستقطاب 100 مليون سائح من الساحة الداخلية والعالمية.

وأشار إلى أن المملكة تستثمر أكثر من 800 مليار في قطاع السياحة، من خلال عدد من المشروعات مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع الدرعية والقدية، وعدد من المشاريع الخاصة في مختلف مناطق المملكة التي تسهم في النهوض بالقطاع السياحي.

وأضاف أن المملكة ستكون من أول الدول في سهولة أداء الأعمال من خلال التشريعات والقوانين لتكون ضمن أكثر القطاعات كفاءة.

جذب استثمارات كبيرة

وأفاد بأن الوزارة تعمل على جذب استثمارات كبيرة للقطاع السياحي في المملكة، كما تعمل عن كثب مع الأمم المتحدة، ومنظمة السياحة العالمية ومجلس السفر والسياحة للمساهمة في تنمية القطاع.

ولفت إلى أن السياحة البيئية تساعد على الاستدامة التي أصبحت قضية محورية بالنسبة للقطاع السياحي.

ونوه وزير السياحة بتأسيس كلية الرياض للضيافة والتي ستكون الأكبر في العالم التي تعنى بتقديم التدريب وتوفير العاملين في القطاع السياحي الذين يمتلكون عددًا من المهارات للتعامل مع الزوار.