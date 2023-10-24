شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-10-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-10-2023.





إيقاف تداول 19 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 19 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ومصر للألومنيوم، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والقاهرة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، وأم بي للهندسة، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمهندس للتأمين، والدولية للأسمدة والكيماويات، والقناة للتوكيلات الملاحية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.





البورصة تخسر 11 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير لأسمدة والصناعات الكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه عند مستوى 1.549 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 891.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 141.1 ألف عملية لعدد 199 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.63% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.9%، والعرب على 7.47%، واستحوذت المؤسسات على 23.56% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 86.3 مليون جنيه، 231.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 40.8 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 186.2 مليون جنيه، 87.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 22377 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 27649 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 9503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4177 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6324 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 5186 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1430 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 85 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 69.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 51.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.92%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 63.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.15%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 32.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.84%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 31.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.75%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 24.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.99%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 4.640 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.568 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 19 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 5.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.