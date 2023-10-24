شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور يواصل تسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز تنمية مدينة العبور، تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة A بالحي الثامن ومنطقة 5 بالحي الخامس، والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن بالمدينة في مواعيد محددة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارى تسليم 18 قطعة أرض بالمنطقة 5 بالحي الخامس، لافتا إلى أنه تم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 25 و26/10/2023، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه يتم إحضار جميع المستندات للذين تخلفوا عن الاستلام.

كان المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، قد تفقد في وقت سابق ، شبكات الصرف الصحى، للتأكد من الاستعدادات لمجابهة التقلبات الجوية المحتملة خلال فصل الشتاء، وكذا الانتشار السريع للأفراد والمعدات وعمل الصيانة الدورية لروافع الصرف الصحي وتوفير مصادر التيار الكهربائي اللازمة لانتظام عملية التشغيل في حالة هطول أمطار غزيرة، للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والأنفاق وأحياء المدينة.