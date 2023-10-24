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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وجه بتأسيس مكتب تنسيقي بإشرافه وعضوية وإدارة عدد من رجال الأعمال للمكتب وفريق متخصص، للبدء بجمع المعلومات وتذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص من داخل المنطقة وخارجها وجذب المستثمرين.

وأكد أمير منطقة القصيم، أن المكتب التنسيقي يأتي حرصا على تنشيط دور القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أن المنطقة اتخذت كثيرا من الخطوات والجهود الرامية إلى تعزيز ودعم الفرص الاستثمارية بالمنطقة، لوجود كثير من الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال، إضافة إلى تذليل جميع التحديات التي تواجههم، وتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين بالمنطقة.

وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن المكتب التنسيقي سيكون نواة لمتابعة جميع الإجراءات التي تسهم في خدمة ودعم رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة.