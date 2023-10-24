شكرا لقرائتكم خبر أمير القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد أمير منطقة القصيم، أن المكتب التنسيقي يأتي حرصا على تنشيط دور القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أن المنطقة اتخذت كثيرا من الخطوات والجهود الرامية إلى تعزيز ودعم الفرص الاستثمارية بالمنطقة، لوجود كثير من الفرص المتاحة أمام رجال الأعمال، إضافة إلى تذليل جميع التحديات التي تواجههم، وتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين بالمنطقة.
وأشار أمير منطقة القصيم إلى أن المكتب التنسيقي سيكون نواة لمتابعة جميع الإجراءات التي تسهم في خدمة ودعم رجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.